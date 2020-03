ВИДЕО | ”Народ никогда не сдастся!” Итальянцы выходят на балконы и затягивают песни — ведь они сидят в карантине

Жители Неаполя, например, чтобы поднять себе настроение, поют гимн футбольного клуба ”Наполи”, пишет The Daily Mail.

В коммуне Казория с балконов скандируют: ”Сегодня вечером вся Казория объединилась в хоре, передает Meduza. Народ никогда не сдастся, так что вперед, Неаполь!”

В городке Сиена в Тоскане запертые в карантине люди поют народную песню ”Canto della Verbena” (”Пока Сиена спит”): как пишет Independent, этой песней обычно выражают гордость за малую родину.

A Siena, città alla quale sono molto legato, si sta in casa ma si canta insieme come se si fosse per la strada. Mi sono commosso pic.twitter.com/IDPqNEj3h3