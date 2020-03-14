14.03.2020, 14:18

ВИДЕО | ”Народ никогда не сдастся!” Итальянцы выходят на балконы и затягивают песни — ведь они сидят в карантине

 (2)
EST
ВИДЕО | ”Народ никогда не сдастся!” Итальянцы выходят на балконы и затягивают песни — ведь они сидят в карантине
Foto: AP, Luca Bruno

Итальянцы, вынужденные оставаться дома из-за коронавируса, нашли себе развлечение: они выходят на балконы и распевают песни.

Жители Неаполя, например, чтобы поднять себе настроение, поют гимн футбольного клуба ”Наполи”, пишет The Daily Mail.

В коммуне Казория с балконов скандируют: ”Сегодня вечером вся Казория объединилась в хоре, передает Meduza. Народ никогда не сдастся, так что вперед, Неаполь!”

В городке Сиена в Тоскане запертые в карантине люди поют народную песню ”Canto della Verbena” (”Пока Сиена спит”): как пишет Independent, этой песней обычно выражают гордость за малую родину.


А в Беневенто, городе к северо-востоку от Неаполя, люди спели под аккомпанемент бубнов. Меньше чем за сутки ролик в фейсбуке посмотрели больше двух миллионов человек.

А вот что происходит в Кальяри на острове Сардиния.

Италия стала второй после Китая страной, наиболее пострадавшей от коронавирусной инфекции. В Италии действует режим чрезвычайной ситуации, местные власти ограничили передвижение жителей, закрыли школы, магазины и рестораны, отменили массовые мероприятия и футбольные матчи национального чемпионата.

Читайте также: