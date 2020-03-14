ВИДЕО | ”Народ никогда не сдастся!” Итальянцы выходят на балконы и затягивают песни — ведь они сидят в карантине(2)
Итальянцы, вынужденные оставаться дома из-за коронавируса, нашли себе развлечение: они выходят на балконы и распевают песни.
Итальянцы, вынужденные оставаться дома из-за коронавируса, нашли себе развлечение: они выходят на балконы и распевают песни.
Жители Неаполя, например, чтобы поднять себе настроение, поют гимн футбольного клуба ”Наполи”, пишет The Daily Mail.
В коммуне Казория с балконов скандируют: ”Сегодня вечером вся Казория объединилась в хоре, передает Meduza. Народ никогда не сдастся, так что вперед, Неаполь!”
В городке Сиена в Тоскане запертые в карантине люди поют народную песню ”Canto della Verbena” (”Пока Сиена спит”): как пишет Independent, этой песней обычно выражают гордость за малую родину.
A Siena, città alla quale sono molto legato, si sta in casa ma si canta insieme come se si fosse per la strada. Mi sono commosso pic.twitter.com/IDPqNEj3h3— David Allegranti (@davidallegranti) March 12, 2020
А в Беневенто, городе к северо-востоку от Неаполя, люди спели под аккомпанемент бубнов. Меньше чем за сутки ролик в фейсбуке посмотрели больше двух миллионов человек.
А вот что происходит в Кальяри на острове Сардиния.
🎶 cagliari— eli (@allysmaine) March 13, 2020
pic.twitter.com/pgUMgcoMuG
Италия стала второй после Китая страной, наиболее пострадавшей от коронавирусной инфекции. В Италии действует режим чрезвычайной ситуации, местные власти ограничили передвижение жителей, закрыли школы, магазины и рестораны, отменили массовые мероприятия и футбольные матчи национального чемпионата.
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