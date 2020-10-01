ВИДЕО | На Саакашвили в киевском ресторане напал мужчина с заточкой

"Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется", — рассказал источник.

В распоряжение "Страны" оказалось видео инцидента.

На нем видно, как к столу, где обедает Саакашвили, неторопливо подходит мужчина и начинает что-то говорить Михо. Его пытается оттеснить от стола один из спутников Саакашвили (видимо, охранник). Затем подходят еще двое (видимо охрана ресторана) и загораживают доступ к Михо, который продолжает сидеть за столиком.

Посетитель, который пытался подойти к Саакашвили, отходит в сторону, с ним выясняет отношения один из охранников.

В это время трое других мужчин блокируют доступ к столу. Через некоторое время злоумышленник уходит. По пути назад он приближается к столику Саакашвили и что-то говорит, делая жест рукой. Михо встает и что-то ему отвечает. После чего незваный гость идет к выходу.

Как пишет сетевое издание bigmir.net, угрожавшего бывшему президенту Грузии мужчину хорошо знают в Fabius. Он несколько раз не платил по счетам и устраивал скандалы. Почему он напал на Саакашвили — никто из сотрудников ресторана не знает.

Конфликт начался ещё на улице с водителем грузинского политика. Потом в ресторане он начал конфликтовать с экс-президентом Грузии. После, как вызвали полицию, мужчина быстро покинул ресторан, сел в свою машину и уехал. Охрана Саакашвили не стала его задерживать.

К моменту приезда полиции бывший грузинский президент покинул ресторан, оставив для разбирательства своих охранников.