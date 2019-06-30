ВИДЕО | На нефтяном месторождении в Казахстане подрались местные и иностранные рабочие: 30 пострадавших

Поводом стало фото, которое в своем профиле опубликовал ливийский рабочий, на нем мужчина держит в руке рацию, антенна которой направлена в сторону губ стоящей рядом девушки, заявили в администрации Атырауской области.

"Курсив" отмечает, что конфликт перерос в драку. На кадрах, опубликованных пользователями YouTube, видно, как участников потасовки разнимают люди в форме. После драки за медицинской помощью обратились 30 человек. "Сейчас их жизни ничего не угрожает. Погибших нет", — заявили в обладминистрации.

Там также добавили, что на место происшествия прибыли полицейские, туда же направились глава области и прокурор. Власти собрали межведомственную комиссию, которая займется вопросами организации труда на месторождении.

Сейчас ситуация на месторождении стабилизировалась, сотрудники предприятия разошлись по рабочим местам. "Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан", — заявили в МВД Казахстана, пишет Tengri News.

Ливиец, чье фото вызвало недовольство коллег, извинился за публикацию. "Я не имел в виду ничего плохого", — сказал он. По его словам, он работает в Казахстане уже два года и не хотел вызвать такую реакцию.



Департамент полиции Атырауской области после драки начал досудебное расследование по факту хулиганства.