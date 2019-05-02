ВИДЕО | "На колени, тварь! Целуй": в России заведующая детсадом заставила 5-летнего дагестанца целовать русскую землю, что его кормит

Произошедшим сразу заинтересовались политики, призвавшие полицию разобраться. Депутат Госдумы от Краснодарского края ("Единая Россия") Светлана Бессараб обратилась в полицию и прокуратуру. "Это просто дикость и средневековье… Унижать мальчика на глазах сверстников — аморально и безнравственно. Я беру этот инцидент под личный контроль. Депутатские запросы направлены в полицию, прокуратуру и органы власти, отвечающие за образование в крае. Заведующая должна быть отстранена от работы", — заявила депутат агентству ТАСС.

Директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов сразу пообещал уволить заведующую детсада. "Ситуация недопустима для образовательных учреждений… ЧП в отрасли образования Краснодара. Будут предприняты самые жесткие меры. В ближайший рабочий день заведующая будет уволена по статье. Соответственно, мы поддержим любые обвинения в ее адрес от родителей, поданные в правоохранительные органы и соответствующие органы системы профилактики", — заявил Некрасов.

Все неоднозначно, говорят родители: этот пятилетний дагестанец просто всех достал

Но несмотря на вопиющие действия работника детского учреждения, родители детей из детсада N74 не склонны однозначно осуждать заведующую. Дело в том, что они уже "натерпелись" от неадекватного поведения 5-летнего мальчика из Дагестана, на которого никто не может найти управу. Как пишет "Комсомольская правда — Кубань", некоторые из родителей ранее были вынуждены перевести своих детей в другие детские сады из-за издевательств.

Другие родители, заявили, что в детском саду работают неквалифицированные кадры. По их словам, 5-летний мальчик Юсуф, недавно переехавший с родителями в Краснодар, очень сложный ребенок, обижает детей в группе, дерется по наставлению своего папы из Дагестана. А персонал детсада не может с ним справиться. Папа мальчика не видит ничего плохого в том, что его ребенок бьет и унижает других детей. В конце концов у воспитательницы сдали нервы.

"Этот Юсуф (мальчик, фигурировавший в ролике) нападал и на моего сына. Было время, когда он его бил. Я своего ребенка учила давать отпор, — рассказала мама другого ребенка Виктория Никандрова. — Позже он отстал от моего сына, переключился на другого. То есть ситуация не меняется. Но в этом нет вины заведующей. Видели бы вы, сколько всего она делает для детского сада. Один раз я застала ее в тот момент, когда она отчитывала воспитательниц за то, что не смогли найти правильный подход к детям в сложившейся на тот момент конфликтной ситуации. Я полагаю, что до того состояния, в каком заведующая была в ролике, ее просто довели, не выдержали нервы".

Сейчас родители решают вопрос о коллективном письме и надеются, что проблема не останется без внимания. Кроме того, они хотят написать заявление в защиту педсостава детского сада.

Но, по информации радиостанции "Говорит Москва", женщину уже уволили.