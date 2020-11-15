15.11.2020, 12:10

ВИДЕО | На акции протеста в Минске начались задержания. Силовики применили слезоточивый газ

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ВИДЕО | На акции протеста в Минске начались задержания. Силовики применили слезоточивый газ
AP

Не меньше 30 человек задержали на акции протеста у метро ”Пушкинская” в Минске, передает Meduza со ссылкой на ”Интерфакс”.

Очевидцы рассказали агентству, что прежде чем начать задерживать людей, силовики распылили слезоточивый газ.

Силовики применили слезоточивый газ против людей на ”Пушкинской”

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