ВИДЕО | Момент стрельбы в баре Огайо: 9 смертей и 27 раненых

Ночью было опубликовано видео, на котором видно, как 24-летний стрелок открыл огонь в одном из баров Огайо, в США.
На видео видно, как десятки людей разбегаются. Стрелок Коннор Беттс попал в кадр. Затем полицейский его застрелил, так как рядом проезжал патруль. Инцидент произошел в воскресенье ночью.
В результате стрельбы погибло 9 человек, а 27 получили ранения.
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