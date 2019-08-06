ВИДЕО | Момент стрельбы в баре Огайо: 9 смертей и 27 раненых

На видео видно, как десятки людей разбегаются. Стрелок Коннор Беттс попал в кадр. Затем полицейский его застрелил, так как рядом проезжал патруль. Инцидент произошел в воскресенье ночью.

В результате стрельбы погибло 9 человек, а 27 получили ранения.