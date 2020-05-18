ВИДЕО | Молдавская оппозиция обнародовала компромат на президента: олигарх принес ему пакет с деньгами

На видео, по словам Реницэ, представлена встреча Додона и бывшего председателя Демократической партии (ДПМ) Плахотнюка, которая состоялась 7 июня 2019 года, перед сменой власти и бегством Плахотнюка из Молдавии.

Реницэ заявил, что на видеосъемке, которую, по всей видимости, скрытой камерой вел штаб Плахотнюка, запечатлен момент передачи денег для выплаты "зарплат в конвертах" представителям Партии социалистов (ПСРМ).

Также предоставлена расшифровка диалога на записи:

"Додон: Опять ходите с пакетами?

Плахотнюк: Я не знаю, сколько Костя мне дал. Дайте это Косте, а завтра он передаст это Корнелиу, поскольку я завтра в пять улетаю. Он в понедельник должен выплачивать зарплаты.

Плахотнюк обращается к Сергею Яралову: Передай Косте. Он должен будет отдать Корнелиу?

Додон: Да, они между собой разберутся".

Реницэ отметил, что во время встречи "появляется черный пакет с предполагаемыми 600-800 тыс. евро, которые Додон требовал от Плахотнюка", а из диалога следует, что деньги должны быть переданы бывшему депутату ДПМ Константину Ботнарю, который отвечал за финансы в Демпартии, за что его прозвали "Костя-барсетка" и нынешнему председателю фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, который является партийным "казначеем".

"Существуют обоснованные подозрения считать, что в той черной сумке была вышеупомянутая сумма. Согласно указаниям Додона, ее следовало передать Корнелиу, а потом распределить социалистам", — заявил депутат.

Реницэ обратился к своим коллегам в парламенте с призывом незамедлительно начать процедуру отставки Додона с поста главы государства в соответствии с Конституцией.

Пресс-конференция в парламенте прошла одновременно с пресс-конференцией генпрокурора Александра Стояногло. Он сообщил в понедельник, что Генпрокуратура Молдавии официально признала олигарха Плахотнюка бенефициаром части денег из украденного миллиарда долларов из банковской системы страны.

Президент Игорь Додон позже заявил, что видео, на котором Владимир Плахотнюк якобы предлагает ему пакет с деньгами, смонтировано. Как заявил Додон, ”олигархи продолжают мстить за то, что летом 2019 года их отстранили от власти”.