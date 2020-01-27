ВИДЕО | "Мир, если вы еще не заметили, сейчас в огне". Что сказала Грета Тунберг в Давосе

Видеозапись ее выступления с переводом на русский язык на Всемирном экономическом форуме опубликовал канал Deutsche Welle.

"До тех пор, пока у нас не будет технологий, которые позволят в достаточной степени сократить выбросы, мы можем забыть о нулевых выбросах. А нам нужен реальный ноль", — заявила Тунберг.

Грета Тунберг — 17-летняя шведская школьница и экологическая активистка. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом ”Школьная забастовка за климат”, призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как ”школьные забастовки за климат” или ”пятницы ради будущего”