ВИДЕО | Министр финансов Финляндии: ограничение передвижения будет введено, вероятно, уже сегодня или завтра

– Да, сегодня или завтра будут введены новые меры, — ответила Кулмуни на вопрос о том, когда региональные границы будут закрыты.

По её словам, по всей видимости, также закроются бары и ночные клубы. Она призвала граждан не путешествовать внутри страны и не ходить на массовые мероприятия и праздники.

– Важно, чтобы люди не распространяли вирус по стране.

Кроме того, министр финансов отметила, что государство поддержит предпринимателей. Однако ей пришлось признать тот факт, что банкротства ряда фирм не избежать.

Кулмуни пообещала, что компании получат прямую поддержку в дополнение к госгарантиям.

– Прямая поддержка, в частности, сферам культуры и туризма будет выделена через Центры экономического развития, транспорта и окружающей среды (Ely) и организацию Business Finland.

Правительство расскажет о ситуации в муниципалитетах в 11 часов. Yle покажет пресс-конференцию в прямом эфире на YleTV1 и на портале YleAreena.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!