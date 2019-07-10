ВИДЕО | Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публичном мероприятии

В среду политик принимает в Берлине премьера Финляндии Антти Ринне. На записи видно, как Меркель, стоящую рядом с гостем, начинает трясти.

Подобный приступ происходит с Меркель в третий раз за последние несколько недель. В этот раз он, видимо, был не очень сильным и быстро прошел.

В июне канцлер дважды почувствовала себя плохо во время официальных мероприятий. Ее охватила крупная дрожь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, позже это повторилось во время речи канцлера по поводу вступления в должность министра юстиции ФРГ.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц заверила, что у канцлера все в порядке со здоровьем.