ВИДЕО | Матч в Боливии завершился массовой дракой футболистов и болельщиков(1)
Матч чемпионата Боливии в Премьер-лиге между "Блумингом" и "Стронгестом" завершился скандалом, пишет OBOZREVATEL.
Матч чемпионата Боливии в Премьер-лиге между "Блумингом" и "Стронгестом" завершился скандалом, пишет OBOZREVATEL.
Матч чемпионата Боливии в Премьер-лиге между "Блумингом" и "Стронгестом" завершился скандалом.
На последних минутах встречи при счете 3:1 в пользу гостей, болельщики начали кидать с трибун петарды. Одна из них взорвалась в непосредственной близости от футболистов "Стронгтеста". Игрок решил воспользоваться ситуацией, и, сымитировав сильнейшую боль в ухе, рухнул на газон.
Футболист "Блуминга" решил высказать свои претензии симулянту, поcле чего к стычке присоединились и остальные игроки команд. Арбитр выписал скандалистам по красной карточке и завершил игру, однако сразу после свистка драка возобновилась с новой силой.
К потасовке присоединились и болельщики, перебравшиеся через ограждения и массово выбежавшие на поле. Спортсменам и рефери пришлось срочно спасаться бегством.
Это поражение стоило "Блумингу" попадания в Южноамериканский кубок (аналог Лиги Европы). "Стронгест" в итоге занял второе место в национальном первенстве, отстав всего на 1 балл от чемпиона ("Олвейс Реди").
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