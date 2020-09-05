ВИДЕО | Мария Колесникова в интервью Delfi: "Власти хотели бы, чтобы я уехала, но я никуда не уеду"

– С координационным советом понятно. А в чем тогда миссия политической партии "Вместе", о создании корой вы заявили? И как будут распределяться функции между Координационным Советом и политической партией?

– Что касается создания партии, то нужно понимать, что видеозапись, инициатива Виктора Бабарико — все это было до его задержания, 14 июня. Его задержали 18 июня. И уже тогда было понятно, что вне зависимости от результатов выборов нам придется дальше продолжать политическую борьбу, и, в том числе, формировать гражданское общество. Для этого нужны инструменты. Партия — это один из инструментов.

Я бы хотела уточнить, что Координационный Совет — это платформа, которая объединяет. Уже сейчас в него входят представители разных политических партий. Там есть представители разных общественных движений, сообществ — например, бизнес-сообщества, ИТ-сообщества. Таким образом, создание политической партии никак не противоречит деятельности КС, а является одним из инструментов для дальнейшей работы, механизмом для укрепления гражданского общества Беларуси.

– Вы сказали, что заявление о создании партии было записано до ареста Виктора Бабарико. А сейчас у вас есть связь с ним? Кто принял решение, что объявить о создании партии нужно именно сейчас?

– У нас есть связь с Виктором Бабарико посредством писем. Но не со мной и моими коллегами. Наши письма до него не доходят, его письма не доходят нам. Но у нас есть друзья, которые переписываются с ним. И таким образом мы общаемся. Мы точно знаем, что Виктор Дмитриевич нас поддерживает. Мы все понимаем, что 9 августа — это только отправная точка того процесса, который сейчас только начинается. Это длительный процесс, это марафон. Мы все понимаем, что победа за один день невозможна. 26 лет строилось авторитарное государство со всеми вытекающими последствиями. Для перехода к государству с демократическими ценностями очень важно именно продолжать борьбу, движение, и партия — это один из инструментов. Действительно, создание партии было запланировано вне зависимости от результатов выборов несколько месяцев назад. – В Беларуси за последние годы не было зарегистрировано ни одной партии.