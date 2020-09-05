ВИДЕО | Мария Колесникова в интервью Delfi: "Власти хотели бы, чтобы я уехала, но я никуда не уеду"

– Самая важная ценность — это жизнь, здоровье и безопасность людей. Если эти инициативы помогают людям, это всегда хорошо. И здесь, конечно, не может быть никакой критики. Мы прекрасно понимаем, под каким давлением сейчас находится и белорусский бизнес, и ИТ-сфера, белорусские граждане, когда они выходят на улицу. Есть еще важный момент. И сложный. Желание Лукашенко состоит в том числе в том, чтобы добиться того, чтобы все люди, которые способны открыто не соглашаться и протестовать, уехали из Беларуси.
Для нас сейчас очень сложный момент, когда каждый сам для себя решает, насколько он готов бороться с этим режимом, и насколько он готов чем-то жертвовать. Здесь тоже личный выбор каждого. И если для людей, которые не чувствуют себя в безопасности и хотят таким образом поддержать себя, свой бизнес, свои семьи, и им помогает в этом европейское сообщество, и любое сообщество, — это очень хорошо. Но мы прекрасно понимаем, что здесь, в Беларуси, остается большое количество людей абсолютно осознанно для того, чтобы бороться с этим режимом и строить новое государство.
– Лукашенко обратился за помощью к Путину, и российский президент официально сообщил, что сформирован некий резерв, который он готов использовать в случае беспорядков в Беларуси. Фактически это выглядит как нож в спину протестующим. Как это вы воспринимаете? Не собираетесь ли в противовес Лукашенко убеждать Путина, что помогать нужно не Александру Григорьевичу, а вам?
– Нет, мы не собираемся никого переубеждать. Но это было важное заявление. Когда господин Путин во всеуслышание заявил, что Лукашенко к нему обращается за помощью, он показал, во-первых, что Лукашенко абсолютно слаб. Он показал это международному сообществу, россиянам, белорусам — всем, что Лукашенко слаб и не в состоянии выполнить желание белорусского народа, выполнить три требования, под которыми мы все сейчас подписываемся. Он не в состоянии ни услышать их, ни справиться с ситуацией.
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