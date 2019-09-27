ВИДЕО: Лукашенко сказал, что не будет президентом Беларуси до смерти

"Нет у нас транзита власти, разговоров. Наш Президент будет избран только народом", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что не присматривает Президента. "Как присматривать? Это ты должен увидеть. Не надо ходить с биноклем или думать каждый день: "А кто?" Я так не думаю", — сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что будет работать на посту Президента столько, сколько люди доверят. "И пока есть здоровье. Если нездоров, так нечего сюда лезть. Главное — здоровье и доверие людей", — считает он.

"Я не присматриваюсь, где этот Президент, но он где-то есть уже. Я же не вечный, и до смерти я Президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, — спокойно", — сказал глава государства. В то же время есть мнение, что после работы на посту Президента сложно абстрагироваться от текущих событий и не реагировать на них, добавил он.

Отвечая на вопрос о детях, Александр Лукашенко отметил: "Мои дети не страдают президентством — ни один, ни второй, ни третий. Они "наелись" моего президентства".