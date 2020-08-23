ВИДЕО | Лукашенко прилетел в Минск и вышел из вертолета с автоматом в руках

Ранее корреспонденты РИА Новости увидели, как на территории резиденции приземлился президентский вертолет.

"Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости", - говорится в сообщении.

Канал также публикует видео, на котором Лукашенко выходит из вертолета с автоматом в руках. При этом у автомата нет магазина.

Ранее оппозиция, протестовавшая возле стелы "Минск – город-герой", направилась в сторону резиденции Лукашенко – Дворцу Независимости, однако движение ей перегородили ОМОН и спецтехника.