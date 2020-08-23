ВИДЕО | Лукашенко прилетел в Минск и вышел из вертолета с автоматом в руках(3)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко час назад прилетел во Дворец Независимости, рядом с которым протестует оппозиция, сообщил в воскресенье близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".
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