ВИДЕО | Лукашенко прилетел в Минск и вышел из вертолета с автоматом в руках(5)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко час назад прилетел во Дворец Независимости, рядом с которым протестует оппозиция, сообщил в воскресенье близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".
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