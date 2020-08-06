ВИДЕО | Лукашенко дал большое интервью Гордону: объединение с Россией, война за Крым, ссоры с Путиным, задержанные россияне, "подкинутый" ему коронавирус и выборы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу ”В гостях у Гордона” коснулся многих аспектов отношений с Россией и ситуации в своей стране.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу ”В гостях у Гордона” коснулся многих аспектов отношений с Россией и ситуации в своей стране.
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