06.08.2020, 21:03

ВИДЕО | Лукашенко дал большое интервью Гордону: объединение с Россией, война за Крым, ссоры с Путиным, задержанные россияне, "подкинутый" ему коронавирус и выборы

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ВИДЕО | Лукашенко дал большое интервью Гордону: объединение с Россией, война за Крым, ссоры с Путиным, задержанные россияне, "подкинутый" ему коронавирус и выборы
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу ”В гостях у Гордона” коснулся многих аспектов отношений с Россией и ситуации в своей стране.

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