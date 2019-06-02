02.06.2019, 17:22

ВИДЕО: Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции


Интерфакс
EST
ВИДЕО: Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции
Foto:

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.

Инцидент произошел в 8:30 по местному времени. По данным издания, при столкновении пострадали четыре человека в возрасте 67-72 лет. Итальянское агентство AGI сообщает о пяти пострадавших.

На появившейся в соцсетях видеозаписи видно, как лайнер врезается в теплоход, некоторое время тащит его по инерции вдоль причала и затем останавливается. Происшествие вызвало панику среди оказавшихся на причале пассажиров.

По предварительным данным, столкновение было связано с поломкой лайнера. Его отнесло течением к причалу.

Читайте также:
Читайте также: