ВИДЕО | Корабль Илона Маска с астронавтами NASA пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный частной американской компанией SpaceX, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковка произошла в воскресенье, 31 мая, в 17.16 мск.

Ракета-носитель Falcon 9 взлетела с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) накануне в 15.22 по местному времени (22.22 мск). На борту — астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Роберт Бенкен и Даглас Хёрли. На церемонии запуска присутствовал президент США Дональд Трамп.

Вскоре после старта первая ступень ракеты отделилась и совершила успешную посадку на плавающую платформу. Вторая ступень отделилась через 12 минут после запуска. Таким образом, астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной фирмой, отправившей на орбиту астронавтов.

Пилотируемый запуск Crew Dragon был перенесен



Корабль Crew Dragon от SpaceX совершил первый испытательный полет к МКС в марте 2019 года. Отправка Бенкена и Хёрли к станции ожидалась 27 мая, однако запуск был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

В 2011 году Соединенные Штаты завершили программу Space Transportation System, в рамках которой использовались многоразовые космические челноки Shuttle. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".

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