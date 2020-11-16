ВИДЕО: Корабль Crew Dragon с астронавтами стартовал к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon впервые стартовала к Международной космической станции (МКС) с четырьмя астронавтами. NASA вела прямую трансляцию.
Астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути находятся на пути к МКС.
Это первый рабочий пилотируемый полет после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.
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