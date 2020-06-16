ВИДЕО | КНДР взорвала совместный с Южной Кореей узел связи

Северокорейские военные взорвали узел связи, который использовался для переговоров с Южной Кореей. Как сообщает агентство Yonhap, о полном уничтожении здания сообщило государственное радио КНДР.

Взрыв прогремел в городе Кэсон, который находится к северу от линии разграничения.

Ранее об уничтожении здания со ссылкой на Министерство объединения Южной Кореи сообщило агентство Bloomberg. Глава ведомства Ким Ён Чул заявил, что взрыв в Кэсоне был ожидаемым событием. От дальнейших комментариев он отказался, подчеркнув, что в Сеуле изучают поступившую информацию.

В конце прошлой недели с угрозами уничтожить узел связи выступала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон.

Узел связи был создан в 2018 году, однако в последние недели практически не работал. Отказ от консультаций с южным соседом в Пхеньяне объясняли усилением южнокорейской пропаганды, в том числе отправкой через разграничительную линию воздушных шаров с листовками.

В КНДР также заявили, что готовы усилить военный контингент в районе демилитаризованной зоны. Речь может идти в том числе и об отправке солдат на территорию совместной с Сеулом промзоны в Кэсоне.