ВИДЕО | Капля позитива в океане коронавируса: житель Алма-Аты устроил концерт на балконе

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Алма-Ата Фото: Scanpix

Как сообщает "РИА Новости", жители Алма-Аты устраивают концерты на собственных балконах в период карантина, чтобы скрасить дни, когда всем жителям рекомендовано оставаться дома.