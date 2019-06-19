19.06.2019, 07:01

ВИДЕО: Как Меркель трясло на встрече с Зеленским. Всему виной обезвоживание

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Gazeta.ru
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В сети появилось видео того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель чуть не упала в обморок перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ролике видно, как канцлер трясется и прилагает усилия, чтобы не упасть. Позднее она объяснила свое состояние обезвоживанием.

Встреча прошла в Берлине. Лидеры двух государств стоя слушали гимны своих стран под палящим солнцем — в немецкой столице температура достигла 30 градусов, передает ФАН.

Зеленский стоял спокойно, а вот Меркель рядом с ним вдруг начала сильно трястись — буквально все тело. Женщина несколько раз поменяла положения рук, видимо, пытаясь не упасть, передает РЕН-ТВ.

Позднее она объяснила свое состояние обезвоживанием, передает РИА ”Новости”.

”Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо”, — добавила немецкий лидер.

В прошлом месяце один из лидеров Демократической партии США Джерри Надлер, который активно выступал за продолжение расследования в отношении американского лидера Дональда Трампа по ”российскому делу”, упал в обморок во время пресс-конференции мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио. В своем твиттере он позднее написал, что в помещении было очень душно.

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В том же месяце во время выступления тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в Авдеевке стоявшая возле него девушка-военнослужащая упала в обморок. Несколько мужчин подхватили девушку и отнесли ее в сторону, чтобы оказать первую помощь. Порошенко прекратил речь и отошел к бойцу.

”И такое бывает”, — прокомментировал произошедшее политик.

Когда она вернулась в строй, глава государства пожал ей руку.

В январе нынешнего года в Стамбуле — когда патриарх Константинопольский Варфоломей вручал украинскому деятелю Епифанию томос об автокефалии так называемой ”православной церкви Украины” — стоявший рядом с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко священник упал в обморок.

В декабре прошлого года уполномоченная по правам человека Верховной рады Людмила Денисова также упала в обморок во время выступления Порошенко.

Инцидент произошел в студии телеканала ICTV в момент, когда Порошенко говорил о реакции международного сообщества на арест Россией украинских кораблей в Керченском проливе.

Украинский лидер был вынужден прервать свое выступление. На видео показано, как он и другие присутствующие в студии политики помогли Денисовой подняться на ноги и вывели ее из студии, передает НСН.

”Омбудсмен сейчас работает по 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков. <…> Денисова сейчас находится в руках специалистов”, — заявил Порошенко и продолжил выступление.

В августе 2018 года министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль упала в обморок во время Европейского форума, проходившего в городе Альпбах в австрийском Тироле.

Глава внешнеполитического ведомства пребывала без сознания недолго — по словам ее представителя Томаса Шнелля, Кнайсль почувствовала ”небольшой приступ слабости” во время беседы на полях мероприятия в воскресенье днем. Ей оказали медицинскую помощь, после чего она отдыхала в своем гостиничном номере, рассказал журналистам Шнелль.

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В июле 2017 года глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко потерял сознание во время выступления президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко.

Лукашенко, рассказывая о результатах переговоров с украинским коллегой, заметил, что слева от него одному из представителей украинской делегации стало плохо. Белорусский президент предложил принести ему стул, однако человек потерял сознание, и его вынесли из зала.

Месяцем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время молитвы по случаю празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом сообщал телеканал Haberturk.

Инцидент произошел в мечети имени Мимара Синана, расположенной в городе Аташехир в провинции Стамбул. Как сообщили очевидцы, когда Эрдоган потерял сознание, присутствующих ”охватила паника”, ”все пытались ему помочь”.

После этого к нему пришли люди с носилками, ему оказали медицинскую помощь. Турецкий президент пришел в сознание и объяснил, что ему стало плохо в связи с изменением артериального давления из-за повышения уровня сахара в крови.

”Мое самочувствие — хорошее, и мы продолжим нашу программу”, — заявил политик.

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