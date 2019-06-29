ВИДЕО: Итоговая пресс-конференция Владимира Путина на G20

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита ”Большой двадцатки”, который завершился в Осаке.
Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита ”Большой двадцатки”, который завершился в Осаке.
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