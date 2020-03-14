ВИДЕО | Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой, которую не мог похоронить из-за отказа похоронных служб(11)
Итальянский актер и звезда сериала ”Гоморрра” Луке Францезе разместил на своей странице в Facebook видео с телом умершей от коронавируса сестры, которую не мог похоронить из-за отказа похоронных служб приезжать к нему.
Не поверите: манипуляции с лотками для яиц
У вакцины COVID-19 обнаружилась серьезная опасность
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата
Красные метки на спидометре: зачем они?