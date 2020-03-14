ВИДЕО | Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой, которую не мог похоронить из-за отказа похоронных служб

Артист, разметивший шокирующее видео в социальной сети, обратился с просьбой не показывать его детям и пожилым людям, пишет "МК".

”Мне очень больно, но я должен как-то с этим справиться. Здесь, на кровати, лежит моя сестра. Она мертва! Я не знаю, что делать”, — сказал Францезе.

На видео актер говорит о том, что не может почтить сестру так, как она того заслуживает, потому что похоронные службы его бросили.

Францезе обвинил итальянские власти в том, что люди оказались один на один с бедой и призвал интернет-пользователей распространить это видео.