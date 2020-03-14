ВИДЕО | Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой, которую не мог похоронить из-за отказа похоронных служб

Артист, разметивший шокирующее видео в социальной сети, обратился с просьбой не показывать его детям и пожилым людям, пишет "МК".
”Мне очень больно, но я должен как-то с этим справиться. Здесь, на кровати, лежит моя сестра. Она мертва! Я не знаю, что делать”, — сказал Францезе.
На видео актер говорит о том, что не может почтить сестру так, как она того заслуживает, потому что похоронные службы его бросили.
Францезе обвинил итальянские власти в том, что люди оказались один на один с бедой и призвал интернет-пользователей распространить это видео.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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