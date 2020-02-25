25.02.2020, 11:50

ВИДЕО: "Истинный финн" на организованной молодежным крылом EKRE конференции в Таллинне назвал себя фашистом


EST
ВИДЕО: "Истинный финн" на организованной молодежным крылом EKRE конференции в Таллинне назвал себя фашистом
Kaader videost

Вице-председатель молодежной организации партии ”Истинные финны” Тони Яалонен на пресс-конференции Etnofutur IV, которая приходила в воскресенье в Таллинне, заявил, что является ”этнонационалистом, традиционалистом и фашистом”.

Позже он сказал финскому агентству STT, что от своих слов не отрекается.


На вопрос журналиста о том, какое значение Яалонен вкладывает в определение ”фашизм”, он ответил: ”Я имею в виду фашизм до мировой войны. Крепкий национальный идентитет по типу Италии, когда народ сообща работает во имя своего блага. Мне кажется, это хорошая идеология, хотя с ней и связаны негативные интерпретации”.

При этом воцарения фашизма в Финляндии он не хочет и уважает демократию.

Конференция была организована молодежным движением EKRE "Синее пробуждение". После инцидента руководство "Истинных финнов" заявило, что они не согласны с данной риторикой и партия ни в коем случае не поддерживает нацизм и фашизм. По данным ERR, Яалонена уже исключили из партии.

Читайте также: