ВИДЕО: "Истинный финн" на организованной молодежным крылом EKRE конференции в Таллинне назвал себя фашистом

Вице-председатель молодежной организации партии ”Истинные финны” Тони Яалонен на пресс-конференции Etnofutur IV, которая приходила в воскресенье в Таллинне, заявил, что является ”этнонационалистом, традиционалистом и фашистом”.
Позже он сказал финскому агентству STT, что от своих слов не отрекается.
На вопрос журналиста о том, какое значение Яалонен вкладывает в определение ”фашизм”, он ответил: ”Я имею в виду фашизм до мировой войны. Крепкий национальный идентитет по типу Италии, когда народ сообща работает во имя своего блага. Мне кажется, это хорошая идеология, хотя с ней и связаны негативные интерпретации”.
При этом воцарения фашизма в Финляндии он не хочет и уважает демократию.
Mukava sinimusta päivä vietetty Lapualla. Tutustuimme Suomen poliittiseen historiaan ja kävimme kohteissa. Kiitos kaikille!
"Täällä on jo tarpeeksi pilkattu Jumalaa, harjoitettu maanpetoksellista toimintaa ja halvennettu isänmaata — nyt se leikki loppuu tähän kerta kaikkiaan!" pic.twitter.com/Jq5EMlazw5 — Toni Jalonen (@TJJalonen) January 11, 2020
Конференция была организована молодежным движением EKRE "Синее пробуждение". После инцидента руководство "Истинных финнов" заявило, что они не согласны с данной риторикой и партия ни в коем случае не поддерживает нацизм и фашизм. По данным ERR, Яалонена уже исключили из партии.
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить
«Рубин» расторг контракт с воспитанником «Зенита»
Змея устроила охоту на людей в туалете
Климатолог озвучил, каким будет лето после аномально тёплой зимы