ВИДЕО: "Истинный финн" на организованной молодежным крылом EKRE конференции в Таллинне назвал себя фашистом

Позже он сказал финскому агентству STT, что от своих слов не отрекается.

Tässä siis Toni Jalonen #persut Nuorpersujen johdosta tunnistautuu fasistiksi. pic.twitter.com/6cStDHaHqH — Petra Nyqvist (@PetraNyqvist) February 23, 2020



На вопрос журналиста о том, какое значение Яалонен вкладывает в определение ”фашизм”, он ответил: ”Я имею в виду фашизм до мировой войны. Крепкий национальный идентитет по типу Италии, когда народ сообща работает во имя своего блага. Мне кажется, это хорошая идеология, хотя с ней и связаны негативные интерпретации”.

При этом воцарения фашизма в Финляндии он не хочет и уважает демократию.