ВИДЕО: Искусственный интеллект снимает маски с белорусских омоновцев

Белорусский дизайнер и разработчик игр Андрей Максимов продемонстрировал видео, как искусственный интеллект устанавливает личности силовиков на фотографиях и ”срывает с них маски”.

Он продемонстрировал приложение, позволяющее по глазам найти личные данные сотрудника ОМОНа и даже восстановить лицо на исходной фотографии. Этим видео Андрей призывает силовиков отказаться от приказов разгонять протестующих.

Видео было опубликовано на его Youtube-канале. За неполный день видео собрало более 265 тысяч просмотров.

Ранее на этой неделе произошла утечка базы данных, содержащей фотографии и личную информацию 1003 белорусских сотрудников милиции и ОМОНа. Хакеры, получившие эту информацию, пригрозили, что, если насилие против протестующих не прекратится, они выложат в сеть информацию о еще большем числе государственных служащих.

Вероятно, Максимов использовал эти данные и ввел их в программу распознавания лиц.

Список идентифицированных был размещен в Telegram-канале ”Черная книга”.

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