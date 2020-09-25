ВИДЕО: Искусственный интеллект снимает маски с белорусских омоновцев

Белорусский ИТ-специалист разработал технологию для распознавания лиц, позволяющую установить личности бойцов ОМОНа, которые применяют силу по отношению к протестующими в Беларуси.
Белорусский дизайнер и разработчик игр Андрей Максимов продемонстрировал видео, как искусственный интеллект устанавливает личности силовиков на фотографиях и ”срывает с них маски”.
Он продемонстрировал приложение, позволяющее по глазам найти личные данные сотрудника ОМОНа и даже восстановить лицо на исходной фотографии. Этим видео Андрей призывает силовиков отказаться от приказов разгонять протестующих.
Видео было опубликовано на его Youtube-канале. За неполный день видео собрало более 265 тысяч просмотров.
Ранее на этой неделе произошла утечка базы данных, содержащей фотографии и личную информацию 1003 белорусских сотрудников милиции и ОМОНа. Хакеры, получившие эту информацию, пригрозили, что, если насилие против протестующих не прекратится, они выложат в сеть информацию о еще большем числе государственных служащих.
Вероятно, Максимов использовал эти данные и ввел их в программу распознавания лиц.
Список идентифицированных был размещен в Telegram-канале ”Черная книга”.
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