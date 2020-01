ВИДЕО | Иран нанес удары по американским военным базам в Ираке. На одной из них находятся и эстонцы, но в момент нападения их там не было

Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана. Об этом сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ночь на среду, 8 января.

Атака названа в заявлении актом возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Сообщая, что по авиабазе было выпущено не менее девяти ракет, Тегеран заявил о "полном разрушении" объекта в результате атаки.

Как пишет Delfi, состоящая из шести человек команда Сил обороны Эстонии находится как раз на базе Айн аль-Асад.

Как сообщает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии, эстонские военнослужащие не пострадали.

"Можем подтвердить, что с эстонскими военнослужащими в Ираке установлен контакт и ни один из них не пострадал", — подтвердил министр обороны Юри Луйк.

По его словам, на протяжении последних дней на базе "Аль-Асад" были приняты повышенные меры безопасности и в момент нападения военнослужащие Сил обороны Эстонии не находились на территории базы.

BREAKIKG: US Casulties Reported After Iran Strikes US Bases In Iraq - https://t.co/9OLAzSgqjP



pic.twitter.com/gxyJ243pO2