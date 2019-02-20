ВИДЕО: Ипотека, демография, борьба с онкологией. Главное из послания Путина Федеральному собранию

Около 90 тыс. мест должно появиться в российских яслях в 2019 году, всего за три года их число должно превысить 270 тысяч. "Чтобы родители могли работать, учиться, быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства, мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов", — отметил Путин.

О борьбе с бедностью

Путин предложил ввести в практику социальные контракты для борьбы с бедностью. Согласно такому контракту, государство оказывает гражданину помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье "приличные средства, речь о десятках тысяч рублей" на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Гражданин же обязан пройти переобучение, найти работу, обеспечить семью устойчивым доходом. За пять лет такими контрактами могли бы воспользоваться более 9 млн человек. Путин поручил кабмину уже с 2020 года на условиях софинансирования помочь регионам, которые активно внедряют такие контракты.

По данным президента, в 2000 году за чертой бедности находилось более 40 млн человек, а сейчас эта цифра сократилась до 19 млн человек. "Но и это слишком много", — констатировал он. По его словам, чаще всего с бедностью сталкиваются многодетные, неполные семьи, семьи с инвалидами, одинокие пенсионеры и те, кто не может найти достойную работу, "потому что ее просто нет или им не хватает квалификации". Путин добавил, что такая ситуация "буквально придавливает человека, лишает его жизненных сил".

Уровень зарплат бюджетников не должен опускаться ниже среднего по экономике региона, при этом сама по себе средняя зарплата должна расти, заявил президент. Путин напомнил, что в России более 40 млн граждан — бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры — получают фиксированные доходы.

О пенсиях

Путин предложил пересчитать индексацию социальных доплат к пенсиям с начала 2019 года.

Путин напомнил, что в 2019 году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, "но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее". "В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалось гораздо меньше, чем человек ожидал, и многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми", — отметил он.

О здравоохранении

Президент сообщил, что на борьбу с онкологией будет направлено не менее 1 трлн рублей в рамках нацпроекта.

Путин поставил задачу ускорить развитие паллиативной помощи, в которой нуждаются от 800 тыс. до 1 млн человек.

Медицинская помощь до конца 2020 года должна стать доступной во всех регионах страны. "В отдаленных населенных пунктах остается проблема даже попасть к медицинскому работнику", — сказал президент.

Путин предложил снять возрастные ограничения для программы "Земский доктор". При этом, по его словам, подъемные для врачей составят 1 млн рублей, для фельдшеров — полмиллиона рублей.

Электронную систему в области здравоохранения надо отладить в течение трех лет, заявил Путин. Он подчеркнул, что нужно обязательно включить в общую цифровую сеть и организации медико-социальной экспертизы. "Тем самым избавить пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми от очередей и сбора бессмысленных подчас справок", — сказал президент.

Об образовании

Путин предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель" с подъемными в 1 млн рублей.

Высокоскоростной интернет должен появиться во всех российских школах до конца 2021 года, заявил Путин.

Через два года все школы должны быть переведены на современные условия обучения.

Об экологии и мусоре

Путин заявил, что до 2024 года должны быть рекультивированы все проблемные свалки в стране. При этом 30 крупных проблемных свалок в черте городов должны быть закрыты и рекультивированы в ближайшие два года.

"Надо повысить долю обработки (сортировки — прим. ТАСС) отходов сегодняшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора", — заявил Путин.

Президент также предостерег от механического роста платы за вывоз мусора без реформы всей системы сбора отходов.

Об экономике и бизнесе

Золотовалютные резервы России впервые в истории полностью покрывают внешний государственный и коммерческий долг, сообщил Путин.

Рост объема инвестиций в 2020 году должен составить 6-7%, заявил президент.

Правительству и ЦБ надо войти в целевые показатели инфляции.

Путин требует от ЦБ и правоохранительных органов навести порядок на рынке микрокредитования.

Россия обеспечила независимость семенного фонда пшеницы, заявил Путин.

Путин поручил в 2019 году разработать программу развития инфраструктуры цифровой экономики.

Путин требует отказаться от всего, что мешает инициативе и свободе предпринимательства. Президент предложил при расследовании экономических преступлений пересмотреть поводы для заключения под стражу.

О внешней политике