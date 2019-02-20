ВИДЕО: Ипотека, демография, борьба с онкологией. Главное из послания Путина Федеральному собранию(134)
Что сказал президент о социальной сфере, экономике и внешней политике — в материале ТАСС.
Что сказал президент о социальной сфере, экономике и внешней политике — в материале ТАСС.
О поддержке семей и ипотеке
Семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Глава государства предложил запустить эту меру "задним числом", с 1 января 2019 года. Президент также предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми. Обновленная программа льготной ипотеки для семей с детьми может охватить 600 тыс. семей.
Путин предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимость для семей с детьми. Глава государства предложил освободить от налога на недвижимость участки размером до шести соток для семей с детьми.
Президент считает, что правительству и Центробанку следует разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства. "Необходимо семье дать возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле. Правительство и ЦБ должны разработать удобные, и главное, доступные финансовые инструменты для поддержки ИЖС, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой", — сказал он.
Путин предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые лишились дохода.
Путин предложил с 1 января 2020 года поднять планку выплат на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. Пособия на первенца и второго ребенка будут получать семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.
С 1 июля 2019 года пособия по уходу за детьми с инвалидностью повысят до 10 тыс. рублей. "Сегодня пособия по уходу за детей с инвалидностью всего 5,5 тыс. рублей", — отметил он.
Около 90 тыс. мест должно появиться в российских яслях в 2019 году, всего за три года их число должно превысить 270 тысяч. "Чтобы родители могли работать, учиться, быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства, мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов", — отметил Путин.
О борьбе с бедностью
Путин предложил ввести в практику социальные контракты для борьбы с бедностью. Согласно такому контракту, государство оказывает гражданину помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье "приличные средства, речь о десятках тысяч рублей" на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Гражданин же обязан пройти переобучение, найти работу, обеспечить семью устойчивым доходом. За пять лет такими контрактами могли бы воспользоваться более 9 млн человек. Путин поручил кабмину уже с 2020 года на условиях софинансирования помочь регионам, которые активно внедряют такие контракты.
По данным президента, в 2000 году за чертой бедности находилось более 40 млн человек, а сейчас эта цифра сократилась до 19 млн человек. "Но и это слишком много", — констатировал он. По его словам, чаще всего с бедностью сталкиваются многодетные, неполные семьи, семьи с инвалидами, одинокие пенсионеры и те, кто не может найти достойную работу, "потому что ее просто нет или им не хватает квалификации". Путин добавил, что такая ситуация "буквально придавливает человека, лишает его жизненных сил".
Уровень зарплат бюджетников не должен опускаться ниже среднего по экономике региона, при этом сама по себе средняя зарплата должна расти, заявил президент. Путин напомнил, что в России более 40 млн граждан — бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры — получают фиксированные доходы.
О пенсиях
Путин предложил пересчитать индексацию социальных доплат к пенсиям с начала 2019 года.
Путин напомнил, что в 2019 году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, "но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее". "В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалось гораздо меньше, чем человек ожидал, и многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми", — отметил он.
О здравоохранении
Президент сообщил, что на борьбу с онкологией будет направлено не менее 1 трлн рублей в рамках нацпроекта.
Путин поставил задачу ускорить развитие паллиативной помощи, в которой нуждаются от 800 тыс. до 1 млн человек.
Медицинская помощь до конца 2020 года должна стать доступной во всех регионах страны. "В отдаленных населенных пунктах остается проблема даже попасть к медицинскому работнику", — сказал президент.
Путин предложил снять возрастные ограничения для программы "Земский доктор". При этом, по его словам, подъемные для врачей составят 1 млн рублей, для фельдшеров — полмиллиона рублей.
Электронную систему в области здравоохранения надо отладить в течение трех лет, заявил Путин. Он подчеркнул, что нужно обязательно включить в общую цифровую сеть и организации медико-социальной экспертизы. "Тем самым избавить пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми от очередей и сбора бессмысленных подчас справок", — сказал президент.
Об образовании
Путин предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель" с подъемными в 1 млн рублей.
Высокоскоростной интернет должен появиться во всех российских школах до конца 2021 года, заявил Путин.
Через два года все школы должны быть переведены на современные условия обучения.
Об экологии и мусоре
Путин заявил, что до 2024 года должны быть рекультивированы все проблемные свалки в стране. При этом 30 крупных проблемных свалок в черте городов должны быть закрыты и рекультивированы в ближайшие два года.
"Надо повысить долю обработки (сортировки — прим. ТАСС) отходов сегодняшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора", — заявил Путин.
Президент также предостерег от механического роста платы за вывоз мусора без реформы всей системы сбора отходов.
Об экономике и бизнесе
Золотовалютные резервы России впервые в истории полностью покрывают внешний государственный и коммерческий долг, сообщил Путин.
Рост объема инвестиций в 2020 году должен составить 6-7%, заявил президент.
Правительству и ЦБ надо войти в целевые показатели инфляции.
Путин требует от ЦБ и правоохранительных органов навести порядок на рынке микрокредитования.
Россия обеспечила независимость семенного фонда пшеницы, заявил Путин.
Путин поручил в 2019 году разработать программу развития инфраструктуры цифровой экономики.
Путин требует отказаться от всего, что мешает инициативе и свободе предпринимательства. Президент предложил при расследовании экономических преступлений пересмотреть поводы для заключения под стражу.
О внешней политике
Путин признал, что ДРСМД устарел. "Многие страны развивали и продолжают развивать данные вооружения, а Россия и США — нет, мы сами себя добровольно ограничили", — отметил он. Но, по его словам, США использовали надуманные обвинения в адрес РФ для выхода из него. "Американским партнерам нужно было так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес РФ для обоснования своего одностороннего выхода из договора", — подчеркнул Путин.
Россия нацелит оружие не только на страны, где США разместят ракеты средней и меньшей дальности, но и на сами США в случае угрозы, заявил президент.
Президент надеется, что Евросоюз предпримет реальные шаги по восстановлению нормальных политических и экономических отношений с Россией.
Глава государства также заявил, что Россия уделяет большое внимание раскрытию потенциала отношений с Индией и Китаем.
"Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия нет", — сказал Путин. По его словам, выстраивать отношения с Москвой означает "находить совместные развязки самых сложных вопросов, а не пытаться диктовать условия".
О культуре и туризме
Путин предложил освободить от налога на прибыль региональные музеи, театры и библиотеки, сделав эту льготу бессрочной. По расчетам Путина, это позволит им ежегодно экономить 4 млрд рублей и направить их на свое развитие, повышение зарплат сотрудников.
По словам Путина, более 17 млрд рублей будет выделено на строительство и реконструкцию сельских домов культуры.
Путин предложил продумать механизм упрощения визовых процедур для туристов из других стран, в частности распространить практику применения электронных виз. Сейчас электронные визы, оформить которые можно через специальный сайт, доступны гражданам 18 государств.
О науке и технологиях
Путин поручил правительству Москвы и Роскосмосу сформировать в столице Национальный космический центр.
Президент заявил, что к 2025 году Россия должна войти в число мировых лидеров в области генетики и информационных технологий.
Путин поручил в течение ближайших лет организовать в РФ повсеместный доступ к высокоскоростному интернету и начать эксплуатацию систем связи пятого поколения (5G).
Глава государства сообщил, что работа над гиперзвуковой ракетой "Циркон", способной развивать скорость до девяти махов, идет по графику и будет завершена в срок.
О нацпроектах
Россияне уже в 2019 году должны почувствовать улучшение жизни в результате реализации нацпроектов, а первые итоги работы по ним будут подведены уже в 2020 году, заявил Путин.
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Президент РФ Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу, сообщает ТАСС.
В этом году обращение главы государства к парламенту будет дважды юбилейным: 24 февраля исполнится 25 лет с тех пор, как было положено начало этой практике в новейшей истории России, а для самого Путина нынешнее послание станет 15-м.
Первый президент страны Борис Ельцин в общей сложности выступал с посланиями шесть раз, Путин — 14, Дмитрий Медведев во время работы на посту главы государства — четыре раза.
В Кремле заранее не анонсировали вероятные темы послания этого года. Сам президент во время своих встреч с профессиональными сообществами в последние недели заявлял, что звучащие во время этих дискуссий предложения могут быть учтены при подготовке документа. В частности, такое замечание он сделал в общении с бизнесменами на форуме "Деловой России".
По сообщениям пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин в последние дни и недели вплотную работал над текстом обращения. "Подготовка к посланию Федеральному собранию в приоритете у главы государства, именно над этим он сейчас работает", — говорил Песков 12 февраля. В минувший понедельник пресс-секретарь подчеркивал, что президент продолжает эту работу, "подготовка уже перешла в заключительную стадию".
Над документом также работали в администрации президента, в министерствах и ведомствах.
По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.
По традиции, начало оглашения послания запланировано на полдень. При этом уже второй год подряд мероприятие пройдет не в Кремле, на этот раз для обращения главы государства к парламенту выбран Гостиный двор.
В прошлом году, 1 марта Путин выступал с посланием в выставочном центре Манеж, это было обусловлено расширением числа приглашенных и мультимедийным характером того обращения. Перенос же церемонии в этом году связан с ремонтом (заменой паркета) в Георгиевском зале Кремля — парадной резиденции главы государства, где послания оглашались в 2008 — 2016 годах.
Именно в Гостином дворе год назад работал предвыборный штаб Путина, а в минувшем июне отсюда президент проводил свою традиционную "Прямую линию" с россиянами. Здесь же неоднократно проходили съезды "Единой России" и различные форумы с участием главы государства.
Прямую трансляцию послания будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал.
Продолжительность мероприятия не регламентирована. В прошлом году Путин поставил рекорд, выступая с посланием почти два часа, однако в среднем обращения к Федеральному собранию занимают около часа с четвертью (самые короткие выступления — по 48 минут — были у Путина в 2004 и 2005 годах).
Что касается аудитории, то, как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тыс. человек (сенаторы и депутаты Госдумы, члены правительства и представители Администрации президента, генпрокурор, главы Конституционного и Верховного судов, председатели ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, губернаторы, главы основных конфессий и др.). Для освещения мероприятия аккредитованы 761 журналистов из российских и зарубежных СМИ.
В связи с оглашением послания депутаты отменили на среду пленарное заседание Госдумы. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко была вынуждена сократить продолжительность своего визита в страны Юго-Восточной Азии (она вернулась в Россию из Брунея во вторник, чтобы присутствовать на послании, хотя изначально планировалась, что поездка завершится 22 февраля).
В связи с проведением церемонии в центре Москвы с раннего утра и до окончания мероприятия будет перекрыто движение по ряду прилегающих к Гостиному двору улиц.
Послание Федеральному собранию — одно из важнейших ежегодных событий в президентском графике. До прошлого года сам формат этого мероприятия был достаточно консервативен, однако Послание-2018 запомнилось использованием мультимедийных технологий, когда с помощью видеопрезентации на больших экранах в Манеже президент впервые показал миру ряд новейших российских разработок в области вооружений (МБР "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой и другие). Все это вошло во вторую часть выступления президента, в первой же части глава государства говорил о стратегических задачах развития страны, что также сопровождалось отображением инфографики на экранах (впоследствии эти задачи нашли отражение в новом майском указе президента).
Пресс-секретарь президента РФ, отвечая ранее на вопрос, будет ли Путин использовать инфографику и в этом году, отметил, что это будет зависеть от содержания обращения. "Инфографика не является самоцелью, это иллюстрация содержания послания", — сказал Песков.
Выступление Путина 1 марта 2018 году было, по сути, посланием за 2017 год, в течение которого президент к парламенту не обращался. До этого девять лет подряд — с 2008 по 2016 годы — послания президента РФ проходили в конце года, в ноябре или декабре. В 2001-2007 годах Путин выступал перед Федеральным собранием в первой половине года — в апреле-мае.
Самое первое свое президентское послание Путин огласил 8 июля 2000 года, сделав главной его темой усиление вертикали власти. В последующем в разные годы в посланиях основные акценты делались на социально-экономическую тематику, на вопросы безопасности и повышения качества жизни россиян, на темы демографии, модернизации, развития политической системы РФ и т.д.
Так, 1 декабря 2016 года Путин говорил, в частности, об "умножении человеческого капитала как главного богатства России". Уже следующее послание президента РФ, то самое выступление в Манеже в марте 2018 года, по словам самого главы государства, носило "рубежный характер". "Как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора исключительно высока, потому что определяет судьбу нашей страны на десятилетия вперед", — сказал тогда Путин.
Практика обращений главы государства к парламентариям существует во многих странах мира, восходя корнями к тронным речам монархов (в настоящее время тронные речи сохраняются в Великобритании, Испании, Бельгии, Нидерландах). Президент США каждый год, начиная с 1790 года, произносит перед конгрессом речь "О положении страны", во Франции, Италии и ряде других стран главы государств зачитывают перечень поручений своим правительствам. В Германии и Австрии к кабинету министров обращаются канцлеры. Институт обращений главы государства к парламенту существует и во многих странах на постсоветском пространстве.
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