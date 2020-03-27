ВИДЕО | Индийская полиция бьет нарушителей карантина палками и заставляет ползать на четвереньках(2)
Индийская полиция начала применять силовые меры против нарушителей карантина, в который указом премьер-министра была отправлена страна.
Индийская полиция начала применять силовые меры против нарушителей карантина, в который указом премьер-министра была отправлена страна.
Судя по распространяющимся видеороликам, индийское население игнорирует предписания правительства, люди продолжают собираться в большие группы, ходить на рынки и в другие места, потенциально опасные для распространения коронавирусной инфекции.
Вчера по всей стране полиция перешла к жестким мерам, стражи порядка избивали нарушителей бамбуковыми палками и заставляли их приседать и ползать на четвереньках, чтобы научить соблюдать безопасную дистанцию.
В Индии зарегистрировано 722 больных коронавирусом. 16 человек скончались.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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