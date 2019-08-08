ВИДЕО | Иммиграционная служба США задержала почти 700 нелегальных мигрантов
В ходе рейда на предприятиях по производству продуктов питания в Миссисипи были задержаны около 680 человек. Почти все из них — выходцы из Латинской Америки.
В ходе рейда на предприятиях по производству продуктов питания в Миссисипи были задержаны около 680 человек. Почти все из них — выходцы из Латинской Америки.
Иммиграционные службы США в рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией задержали несколько сотен человек. В среду, 7 августа, на предприятиях по производству продуктов питания в штате Миссисипи был проведен рейд, в ходе которого были задержаны около 680 человек. Речь идет, в основном, о выходцах из стран Латинской Америки.
"Они должны придерживаться наших законов и правил", — заявил прокурор Майк Херст. По словам прокурора, беженцам следовало приехать в страну легальным путем или "не приезжать вовсе". В свою очередь, чиновник пригрозил последствиями предприятиям, которые устраивают на работу нелегальных мигрантов ради экономической выгоды.
Президент США Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной миграцией одной из главных своих политических целей. В июне он объявил, что иммиграционные службы планируют депортировать из США "миллионы" нелегалов. Позднее власти США приняли закон, согласно которому беженцы из любой третьей страны в дальнейшем не смогут подать заявление на предоставление убежища на границе США с Мексикой.
В последние месяцы число людей, претендующих на получение убежища на границе США и Мексики, резко возросло. Многие из них являются мигрантами из Центральной Америки, которые спасаются от бедности и насилия, царящих на их родине. Большинство из них родом из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. Если они подают заявку на получение убежища в США, то на срок рассмотрения, который может длиться до двух лет, могут свободно передвигаться по стране. За это время, утверждают сотрудники миграционных ведомств, многие беженцы исчезают из поля зрения властей.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Кто на самом деле избивал девочку из Ингушетии?
О последнем сообщении мужа поведала вдова погибшего подводника
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник