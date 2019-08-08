ВИДЕО | Иммиграционная служба США задержала почти 700 нелегальных мигрантов

Иммиграционные службы США в рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией задержали несколько сотен человек. В среду, 7 августа, на предприятиях по производству продуктов питания в штате Миссисипи был проведен рейд, в ходе которого были задержаны около 680 человек. Речь идет, в основном, о выходцах из стран Латинской Америки.

"Они должны придерживаться наших законов и правил", — заявил прокурор Майк Херст. По словам прокурора, беженцам следовало приехать в страну легальным путем или "не приезжать вовсе". В свою очередь, чиновник пригрозил последствиями предприятиям, которые устраивают на работу нелегальных мигрантов ради экономической выгоды.

Борьба с нелегальной миграцией в США

Президент США Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной миграцией одной из главных своих политических целей. В июне он объявил, что иммиграционные службы планируют депортировать из США "миллионы" нелегалов. Позднее власти США приняли закон, согласно которому беженцы из любой третьей страны в дальнейшем не смогут подать заявление на предоставление убежища на границе США с Мексикой.