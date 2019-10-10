ВИДЕО И КАРТА | Иран потребовал вывести турецкие войска из Сирии

«МИД Ирана, выражая обеспокоенность военными действиями Турции на сирийской территории и принимая во внимание серьезность гуманитарной обстановки и постоянно существующей опасности для гражданских, находящихся в районе столкновений, подчеркивает необходимость срочного прекращения атак и вывода турецких военных с территории Сирии», – передает РИА «Новости» сообщение МИД Ирана.

В Тегеране также подчеркнули, что военные действия Турции приведут к широкому материальному и гуманитарному ущербу в Сирии, и напомнили, что Тегеран выступает против операции Анкары.

Тем временем Анатолийское агентство сообщает, что бойцы так называемой Сирийской свободной армии (ССА) присоединились к проведению турецкой операции «Источник мира» в Сирии, передает ТАСС. Подразделения вооруженной оппозиции вошли в районы к востоку от реки Евфрат для поддержки ВС Турции. С началом проведения операции в Сирии Анкара стала называть ССА «Сирийской национальной армией».

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами, напоминает издание "Взгляд". Турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айна и вошли в сирийский город Телль-Абъяд.

Минобороны Турции заявило, что турецкие военные захватили все назначенные цели. Ранее в четверг курдские источники сообщили, что во время боев у сирийского гороад Рас-эль-Айна погибли 14 турецких военнослужащих.