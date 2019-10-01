ВИДЕО и ФОТО: В Пекине проходит крупнейший военный парад в честь 70-й годовщины образования КНР

Замначальника генштаба вооруженных сил КНР Кай Чжицзюнь отметил, что все показанные на параде вооружения — исключительно отечественного производства, что, по его словам, демонстрирует "независимый инновационный потенциал китайской оборонной промышленности". Он подчеркнул, что китайские военные будут решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы КНР в сфере развития, пишет DW.

Военный парад принимал председатель КНР Си Цзиньпин, стоя в открытом черном лимузине марки "Красное знамя". Он заявил, что никто в мире не сможет поколебать "основ этой великой нации" и оставить "поступательное движение китайского народа и китайской нации".