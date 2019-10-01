01.10.2019, 12:50
ВИДЕО и ФОТО: В Пекине проходит крупнейший военный парад в честь 70-й годовщины образования КНР
В Пекине во вторник проходят торжества по случаю 70-й годовщины образования КНР. В столице прошел военный парад, в котором приняли участие 15 тыс. военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, в рамках мероприятия были показаны современные образцы боевой техники.
Замначальника генштаба вооруженных сил КНР Кай Чжицзюнь отметил, что все показанные на параде вооружения — исключительно отечественного производства, что, по его словам, демонстрирует "независимый инновационный потенциал китайской оборонной промышленности". Он подчеркнул, что китайские военные будут решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы КНР в сфере развития, пишет DW.
Военный парад принимал председатель КНР Си Цзиньпин, стоя в открытом черном лимузине марки "Красное знамя". Он заявил, что никто в мире не сможет поколебать "основ этой великой нации" и оставить "поступательное движение китайского народа и китайской нации".
Несколько тысяч человек вышли во вторник на улицы Гонконга с призывом к Коммунистической партии Китая "вернуть власть народу", сообщает агентство Associated Press, передает "Интерфакс".
Полиция ранее запретила проведение антиправительственных демонстраций 1 октября — в День образования КНР — и значительно усилила меры безопасности. Однако, несмотря на запрет, жители Гонконга собрались на многочисленных площадях и улицах. Большинство из них одеты в черное, так как сами протестующие называют 70-ю годовщину образования КНР "днем скорби". Некоторые из них держат в руках флаги КНР, перечеркнутые черными крестами.
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