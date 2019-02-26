26.02.2019, 11:05

ВИДЕО: Хор в Исаакиевском соборе спел про "друга Вовочку" и "десяток бомбочек" для Америки, которую "открыли зря"

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NEWSru.com
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Концертный хор Санкт-Петербурга, выступая 23 февраля на праздничном концерте в Исаакиевском соборе, исполнил песню об атомной бомбардировке США. Как пишет газета "Бумага", шуточная песня барда Андрея Козловского "На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих", написанная в 80-е годы, прозвучала после основной программы, в которой хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов.

Песня, изначально служившая сатирой на советскую пропаганду, звучит особенно зловеще на фоне новых угроз ракетамиот президента РФ Владимира Путина в адрес США и его же заявлений о мученической смерти россиян и попадании в райпри ядерном ударе.

Риторику главы государства с удовольствием подхватывают федеральные каналы, показывающие, какие именно цели на карте Соединенных Штатов и за какое время способны поразить российские ракеты "Циркон". В Кремле в ответ лишь разводят руками: сюжеты на госканалах — дело самих госканалов.

"Песня сама по себе старая, из советского андеграунда. Тогда она была шуткой и даже сатирой на советский агитпроп. Но сегодня после путинских "мультиков" и "шуточек", да еще в таком суперсерьезном исполнении это никак не смотрится шуткой", — прокомментировал в своем блоге публицист, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев, сравнив исполнение песни Козловского с песнями гитлерюгенда.

Текст песни

На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!

Припев:

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля
Неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.

Припев:

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

Припев:

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Пополам гори земля
Неприятеля!

В недавнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что у России есть ракеты, которые могут быть направлены на "центры принятия решений" в США, практически впрямую пригрозив американскому руководству ракетами, которые способны долететь до Вашингтона и Нью-Йорка.

По его словам, Вашингтон демонстративно пренебрег положениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при размещении пусковых установок в Румынии и Польше. Поэтому Россия готова на зеркальные и асимметричные меры на случай, если США разместят свои ракеты в Европе. Для этого у Москвы есть "Кинжал", "Пересвет", "Циркон", "Авангард", "Сармат", "Буревестник" и "Посейдон".

"Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надежно и безусловно обеспечена", — заявил президент российского государства.

Глава РФ призвал Белый дом оставить все иллюзии о получении глобального военного превосходства. Однако он отметил, что Россия не заинтересована в конфронтации с США, не является для них главной угрозой, и Москва хочет иметь с Вашингтоном равноправные дружеские отношения. Но теперь дело за США — Москва же продолжит развивать свои Вооруженные силы и больше не будет "стучаться в закрытую дверь" для дискуссий о разоружении. По мнению экспертов, подобные заявления заставляют вспомнить риторику времен жесткого военного противостояния СССР и США после Карибского кризиса.

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