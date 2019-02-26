ВИДЕО: Хор в Исаакиевском соборе спел про "друга Вовочку" и "десяток бомбочек" для Америки, которую "открыли зря"

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.
Припев:
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Пополам гори земля
Неприятеля!
В недавнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что у России есть ракеты, которые могут быть направлены на "центры принятия решений" в США, практически впрямую пригрозив американскому руководству ракетами, которые способны долететь до Вашингтона и Нью-Йорка.
По его словам, Вашингтон демонстративно пренебрег положениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при размещении пусковых установок в Румынии и Польше. Поэтому Россия готова на зеркальные и асимметричные меры на случай, если США разместят свои ракеты в Европе. Для этого у Москвы есть "Кинжал", "Пересвет", "Циркон", "Авангард", "Сармат", "Буревестник" и "Посейдон".
"Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надежно и безусловно обеспечена", — заявил президент российского государства.
Глава РФ призвал Белый дом оставить все иллюзии о получении глобального военного превосходства. Однако он отметил, что Россия не заинтересована в конфронтации с США, не является для них главной угрозой, и Москва хочет иметь с Вашингтоном равноправные дружеские отношения. Но теперь дело за США — Москва же продолжит развивать свои Вооруженные силы и больше не будет "стучаться в закрытую дверь" для дискуссий о разоружении. По мнению экспертов, подобные заявления заставляют вспомнить риторику времен жесткого военного противостояния СССР и США после Карибского кризиса.