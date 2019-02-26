ВИДЕО: Хор в Исаакиевском соборе спел про "друга Вовочку" и "десяток бомбочек" для Америки, которую "открыли зря"

Песня, изначально служившая сатирой на советскую пропаганду, звучит особенно зловеще на фоне новых угроз ракетамиот президента РФ Владимира Путина в адрес США и его же заявлений о мученической смерти россиян и попадании в райпри ядерном ударе.

Риторику главы государства с удовольствием подхватывают федеральные каналы, показывающие, какие именно цели на карте Соединенных Штатов и за какое время способны поразить российские ракеты "Циркон". В Кремле в ответ лишь разводят руками: сюжеты на госканалах — дело самих госканалов.

"Песня сама по себе старая, из советского андеграунда. Тогда она была шуткой и даже сатирой на советский агитпроп. Но сегодня после путинских "мультиков" и "шуточек", да еще в таком суперсерьезном исполнении это никак не смотрится шуткой", — прокомментировал в своем блоге публицист, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев, сравнив исполнение песни Козловского с песнями гитлерюгенда.

Текст песни

На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!

Припев:

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Все могу за три рубля!

Здравствуй, новая земля

Неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел,

На подводной лодочке да с атомным моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

Припев: