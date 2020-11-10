ВИДЕО | Хельме показали в программе Соловьева на канале "Россия" и назвали "несчастным представителем не самой большой страны"

"Мне нравится этот СССР наоборот, когда какой-то несчастный представитель не самого большого правительства не самой большой прибалтийской страны только рот открыл, на него сразу обрушились, как он смел сказать такое, — заявил Соловьев в эфире собственной программы. — Нет представления о том, что нам так важна ваша точка зрения. Молчать! Великий американский демократический эстеблишмент сказал, кому молиться, а вы себе смеете..."

Далее следует видео с пресс-конференции Марта Хельме.

После чего Соловьев весьма "оригинально" пошутил, что с Хельме поступили "быстро, по-эстонски".

Разговор о Хельме начинается на 3.08.

9 ноября Март Хельме подал в отставку с поста министра внутренних дел. С 10 ноября он восстанавливает свои депутатские полномочия в Рийгикогу.

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