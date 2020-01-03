03.01.2020, 10:10
ВИДЕО | Госсекретарь США Помпео утверждает, что иракцы отмечают смерть генерала танцами
Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что жители Ирака рады смерти генерала Касема Сулеймани.
Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что жители Ирака рады смерти генерала Касема Сулеймани.
"Иракцы — иракцы! — танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет", — написал министр иностранных дел Помпео в Twitter. На видео видно, как люди радуются с флагами Ирака.
Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020
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