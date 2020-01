ВИДЕО | Госсекретарь США Помпео утверждает, что иракцы отмечают смерть генерала танцами

"Иракцы — иракцы! — танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет", — написал министр иностранных дел Помпео в Twitter. На видео видно, как люди радуются с флагами Ирака.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4