03.01.2020, 10:10

ВИДЕО | Госсекретарь США Помпео утверждает, что иракцы отмечают смерть генерала танцами

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ВИДЕО | Госсекретарь США Помпео утверждает, что иракцы отмечают смерть генерала танцами
NICHOLAS KAMM, AFP

Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что жители Ирака рады смерти генерала Касема Сулеймани.

"Иракцы — иракцы! — танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет", — написал министр иностранных дел Помпео в Twitter. На видео видно, как люди радуются с флагами Ирака.

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