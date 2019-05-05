ВИДЕО: Горящий самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево — погибли 13 человек, пострадали около 10

Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил в воскресенье, 5 мая, жесткую посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Как сообщает агентство "Интерфакс", самолет вынужден был вскоре после вылета запросить аварийную посадку из-за пожара двигателя. Сообщается, что совершить посадку экипажу удалось лишь со второго раза.

После приземления огонь полностью охватил самолет.

На борту лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Как сообщает ТАСС, 13 человек погибли, Судьба некоторых пассажиров до сих пор остается неизвестной. Около десяти человек получили ожоги и другие травмы.

Удар молнии или неисправность проводки?

Возгорание на борту заметил один из пассажиров. Он сообщил о нем экипажу, который в свою очередь принял решение вернуться в "Шереметьево". Согласно одной из версий, о которой агентству ТАСС сообщил информированный источник, причиной возникновения пожара было попадание в самолет молнии. По другой версии, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования.

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту аварии. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении пресс-службы.