24.06.2019, 10:52

ВИДЕО: Город в Казахстане эвакуируют после мощного взрыва на складе боеприпасов

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РИА "Новости"
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В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев, сообщает РИА Новости.

"Была объявлена ЧС по области, мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты, по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом", — отметил он.

Как сообщали в Минобороны страны, на одном из арсеналов, расположенном рядом с городом Арысь, вспыхнул пожар, начали рваться боеприпасы. Причины ЧП выясняются.

Идет эвакуация населения из домов, расположенных возле воинской части. По данным местных СМИ, в больницу начали поступать первые пострадавшие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента, на место уже вылетел глава Минобороны Нурлан Ермекбаев.

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