ВИДЕО: Город в Казахстане эвакуируют после мощного взрыва на складе боеприпасов

"Была объявлена ЧС по области, мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты, по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом", — отметил он.

Как сообщали в Минобороны страны, на одном из арсеналов, расположенном рядом с городом Арысь, вспыхнул пожар, начали рваться боеприпасы. Причины ЧП выясняются.

Идет эвакуация населения из домов, расположенных возле воинской части. По данным местных СМИ, в больницу начали поступать первые пострадавшие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента, на место уже вылетел глава Минобороны Нурлан Ермекбаев.