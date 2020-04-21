ВИДЕО: Финский полицейский мастерски исполнил советскую песню. Раньше ее пел Георг Отс

Полиция финского Оулу призывает горожан оставаться дома на самоизоляции с помощью советской песни "Я люблю тебя жизнь" композитора Эдуарда Колмановского и поэта Константина Ваншенкина. Финскую версию мастерски исполнил 46-летний констебль Петрус Шродерус. За несколько дней видеоролик набрал 1,3 млн просмотров.
Прекрасное исполнение песни вызвало дискуссию среди комментаторов в социальных сетях. Появились подозрения, что Шродерус - специально нанятый артист, которого облачили в полицейскую форму для пропаганды самоизоляции.
Шродерус, действительно, выступал на сцене. Он 8 лет работал в Национальной опере в Хельсинки, исполняя сольные и хоровые партии, а в 2012 году решил оставить сцену и вернулся домой в родной Оулу.
В советское время одним из лучших исполнителей песни "Я люблю тебя жизнь" считался эстонский певец Георг Отс. 21 марта исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного певца.
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