22.06.2019, 14:32
ВИДЕО: Фильм студии ”Черный флаг”. История спасения Ивана Голунова, снятая с самого близкого расстояния(2)
Дело Ивана Голунова стало символом сопротивления полицейскому произволу. Возможно, впервые в истории современной России гражданское общество вынудило правоохранительную систему отступить. На протяжении пяти тяжелых дней, которые потребовались, чтобы освободить Ивана, ближе всех к нему, его семье и редакции ”Медузы” был документалист Сергей Ерженков — и операторы, которые ему помогали.
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