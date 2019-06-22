22.06.2019, 14:32
ВИДЕО: Фильм об Иване Голунове. История спасения жкрналиста, снятая с самого близкого расстояния(17)
Дело Ивана Голунова стало символом сопротивления полицейскому произволу. Возможно, впервые в истории современной России гражданское общество вынудило правоохранительную систему отступить. На протяжении пяти тяжелых дней, которые потребовались, чтобы освободить Ивана, ближе всех к нему, его семье и редакции ”Медузы” был документалист Сергей Ерженков — и операторы, которые ему помогали.
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