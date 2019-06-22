22.06.2019, 14:32

ВИДЕО: Фильм об Иване Голунове. История спасения жкрналиста, снятая с самого близкого расстояния

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rus.delfi.ee
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Дело Ивана Голунова стало символом сопротивления полицейскому произволу. Возможно, впервые в истории современной России гражданское общество вынудило правоохранительную систему отступить. На протяжении пяти тяжелых дней, которые потребовались, чтобы освободить Ивана, ближе всех к нему, его семье и редакции ”Медузы” был документалист Сергей Ерженков — и операторы, которые ему помогали.

В новом фильме студии ”Черный флаг” показано ”дело Голунова” глазами тех, кто находился в эпицентре этих событий, пишет "Медуза". Внимание! В фильме есть нецензурная лексика.

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