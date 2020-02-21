ВИДЕО | Эвакуированных из Уханя украинцев забросали камнями

Девять полицейских пострадали в результате столкновений с протестующими у медицинского центра Национальной гвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области, выступившими против размещения в этом медучреждении на карантин украинцев, эвакуированных из Уханя. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил начальник отдела коммуникации Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, протестующие забросали камнями полицейских и автобус с эвакуированными, который въехал на территорию санатория. Собравшиеся препятствовали заселению украинцев в медучреждение, перегородив дорогу горящими ветками, которые пришлось вручную разбирать пожарным.

"Запуганные люди и травмированные полицейские"

"В результате — разбитые окна в микроавтобусах, запуганные люди и девять травмированных полицейских", — резюмировал Сулаев. На момент публикации материла эвакуированные еще оставались в автобусах.

Заведены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и насилии в отношении работников правоохранительных органов.

У прибывших пока не выявлено признаков коронавируса

Самолет доставил туристов из Уханя 20 февраля в международный аэропорт Харькова. На борту лайнера находились 72 пассажира — 45 граждан Украины и 27 иностранцев. В течение 14 дней они будут находиться в условиях карантина. У прибывших пока не выявлено никаких признаков коронавируса, сообщило министерство здравоохранения Украины.

Строгий режим бактериологической безопасности