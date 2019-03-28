ВИДЕО | "Это Освенцим". Лукашенко уволил вице-премьера, министра и губернатора после посещения коровника

Чиновники покинули свои посты после того, как 26 марта Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс ”Слижи” в Шкловском районе Могилевской области, пишет Meduza. Он остался недоволен беспорядком в производственных помещениях и условиями содержания коров. ”Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю”, — обратился Лукашенко к чиновникам.

После посещения коровника Лукашенко поручил снять с должностей ответственных за состояние молочно-товарного комплекса и возбудить уголовные дела.