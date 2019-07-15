15.07.2019, 14:10
ВИДЕО: Эммануэля Макрона освистали на параде в честь Дня взятия Бастилии
Французского президента Эммануэля Макрона встретили на параде в честь Дня взятия Бастилии свистом. Об этом рассказала глава RT France в телеграм-канале.
Французского президента Эммануэля Макрона встретили на параде в честь Дня взятия Бастилии свистом. Об этом рассказала глава RT France в телеграм-канале.
По ее словам, Макрона встретили на параде со свистом и криками, что ему пора в отставку.
”Макрон, в отставку”, — скандировали люди.
14 juillet: Emmanuel Macron hué au début de son passage sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/c7N6qorO2Q— BFMTV (@BFMTV) July 14, 2019
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