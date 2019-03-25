25.03.2019, 12:40

ВИДЕО: Экс-сотрудник СБУ сообщил о работе на российские спецслужбы

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РБК
EST

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после событий на майдане начал работать на российские спецслужбы, передает ”РИА Новости”.

”С 1999 года до 2018 года я являлся сотрудником Службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате, штабе АТО (антитеррористической операции. — РБК), — заявил он. — С апреля 2014 я добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие России в получении информации”. По словам Прозорова, речь идет в том числе об информации о деятельности украинских силовиков в районе проведения АТО.

В качестве подтверждения работы на СБУ он представил грамоту, выданную ему за ”высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины”, и удостоверение профсоюза ветеранов Украины, в котором говорится о награждении медалью ”За службу государству”.

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