ВИДЕО: Экипаж капсулы SpaceX Crew Dragon благополучно прибыл на Землю

Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли успешно приводнились у побережья Флориды.
Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли вечером в воскресенье, 2 августа, благополучно приводнились в Мексиканском заливе у побережья Флориды на борту пилотируемого космического корабля Crew Dragon, разработанного частной американской компанией SpaceX.
Видеозапись приводнения капсулы компания SpaceX опубликовала на своей странице в Twitter.
Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P— SpaceX (@SpaceX) August 2, 2020
Президент США Дональд Трамп немедленно отреагировал на новость об успешном возвращении астронавтов на Землю приветственным твитом.
В мае Трамп и вице-президент США Майк Пенс лично присутствовали на старте ракеты. Бенкен и Хёрли вылетели к МКС 30 мая, запуск был перенесен на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий. Астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной фирмой, отправившей на орбиту астронавтов.
В 2011 году Соединенные Штаты завершили программу Space Transportation System, в рамках которой использовались многоразовые космические челноки Shuttle. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".
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